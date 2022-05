Roma, testa alla Conference: la formazione di Mourinho contro il Leicester

ROMA - Pareggio contro il Bologna, non senza polemiche per un fallo di mano in area di Medel, ma adesso la testa della Roma è tutta concentrata sulla sfida contro il Leicester . Giovedì prossimo la squadra di José Mourinho si giocherà la semifinale di ritorno all'Olimpico per strappare il pass per la finale di Tirana.

Questo pomeriggio alle 15 la Roma scenderà in campo per cominciare la preparazione alla sfida contro il Leicester: scarico per chi ha giocato ieri contro il Bologna (quindi tante riserve), campo e tattica per il resto del gruppo che verrà guidato da Mourinho e lo staff nello studio della sfida di ritorno.

Pochi dubbi per lo Special One nella formazione da schierare contro il Leicester. La Roma sarà costretta a fare a meno di Henrikh Mkhitaryan che ha riportato nella gara d'andata una lesione alla coscia destra e dovrà quindi rimanere fermo altre due settimane. Rui Patricio sarà in porta, difeso dal tridente difensivo Mancini-Smalling-Ibanez. A centrocampo vista l'assenza dell'armeno ci sarà Sergio Oliveira accanto a Cristante, con Karsdorp e Zalewski (entrambi in panchina contro il Bologna) sulle fasce. Pellegrini invece sosterrà i due attaccanti: Zaniolo e Abraham.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.