Roma-Leicester 1-0: Abraham porta Mourinho in finale di Conference League

ROMA - Il nono centro nella competizione di un eccezionale Tammy Abraham regala alla Roma il sogno della finale di Conference League. Leicester piegato in un Olimpico straripante come il centravanti inglese, fortemente voluto da Mourinho nella Capitale e ora trascinatore totale di questa squadra e mattatore della serata più bella vissuta finora in questa stagione dai giallorossi. Trentuno anni dopo - era la stagione 1990/1991, Coppa Uefa, contro l'Inter - si va a giocare una finale europea: il 25 maggio a Tirana ci sarà il Feyenoord da battere per alzare il trofeo, con lo Special One che centra un'altra finale dopo quelle di Champions con Porto e Inter e di Europa League con Porto e con lo United. Vinte tutte e quattro.

Abraham più in alto di tutti, esplode l'Olimpico Rodgers con lo spauracchio Vardy davanti supportato dal talento di Maddison e dall'intensità di Lookman e Barnes, Tielemans cervello della squadra. Mourinho con Zalewski-Karsdorp sugli esterni, Zaniolo e Pellegrini a ridosso di Abraham. Ranieri e Totti in tribuna, coreografia epica, con il latino di Tacito a ricordare Roma Caput Mundi anche in Britannia, poi primi sussulti: Smalling prima rischia con una trattenuta su Fofana in area, poi di testa manda alto su corner arrivato per la parata un po' goffa ma efficace di Schmeichel sulla punizione di Pellegrini. Zalewski sulla sinistra è scatenato, manda di nuovo al tiro Pellegrini, angoli in sequenza e sul terzo all'11' la Roma passa: Abraham schiaccia Pereira sullo stacco e spedisce il pallone alle spalle del portiere. Olimpico in delirio e giallorossi scatenati, ancora sull'asse Zalewski-Pellegrini: sinistro debole, Schmeichel respinge come può. Inglesi che tentano timidamente una reazione ma Rui Patricio non deve fare neanche una parata, mentre Zaniolo alla mezz'ora fa ancora paura con l'incursione deviata in angolo da Fofana alla disperata.

Rodgers si mette a specchio. L'omaggio dello stadio, Ranieri si commuove Rodgers rivoluziona tutto a inizio ripresa: dentro Iheneacho e Amartey per i deludenti Lookman e Barnes, davanti il nigeriano a fare coppia con Vardy e atteggiamento a specchio con difesa a tre. L'emozione più forte dei primi dieci minuti però arriva dalla tribuna, quando le telecamere indugiano su Claudio Ranieri e parte un'ovazione da parte dei tifosi del Leicester seguita da tutto lo stadio: il tecnico testaccino, condottiero di quello storico trionfo in Premier del club inglese, si alza in piedi visibilmente commosso a ringraziare.