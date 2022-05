Finale Conference League Roma-Feyenoord: come acquistare i biglietti

Ansia, tensione, adrenalina. Per la partita di questa sera contro la Fiorentina, naturalmente, ma anche per la caccia al biglietto per l’atteso match di Tirana. Domani infatti la Uefa metterà in vendita i biglietti rimasti per la finale di Conference League tra la Roma e il Feyenoord, i tifosi giallorossi attenderanno il via libera previsto alle 12 per provare ad acquistare almeno un tagliando per poter accedere all’Arena Kombëtare.

Come comprare il biglietto per Tirana Sarà una vera e propria caccia al biglietto, anche perché la Uefa ne metterà a disposizione circa diecimila e chiunque potrà accedere al portale Uefa.com e alla vendita «general public», ovvero aperta a livello mondiale senza via preferenziali per le tifoserie delle due squadre che si giocheranno la finale. Una gestione dei tagliandi che piace poco alle società dei club che in questa stagione e in passato che si sono trovate a giocare una finale Uefa. Troppi pochi i biglietti riservati alle tifoserie delle due squadre, soprattutto in uno stadio come quello di Tirana che ha una capienza di solamente 19mila spettatori.