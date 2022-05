Roma, incidenti a Tirana fra polizia e tifosi del Feyenoord

TIRANA (ALBANIA) - Incidenti e scontri a Tirana tra la polizia della capitale albanese e i tifosi del Feyenoord, avversario della Roma nella finale di Conference League: cresce la preoccupazione per quanto potrà accadere domani. Come confermato dalla polizia di Tirana ci sono stati "tre casi di incidenti". Nel primo caso, un uomo di nazionalità albanese è stato ferito da una sediata alla testa nella fan zone riservata ai tifosi del Feyenoord, che sarebbero stati provocati dall'uomo poi rimasto ferito (attualmente è al pronto soccorso, ma non corre pericoli particolari) che avrebbe cantato degli inni della Roma: otto persone sono state fermate ma non sono, almeno per ora, in stato di arresto.