Roma, Pellegrini: "Facciamolo ricapitare! Immenso grazie ai tifosi"

TIRANA - Dopo dodici anni ritorna una coppa europea in Italia, da Mourinho con l'Inter a Mourinho con la Roma che non vinceva da sessanta anni, dalla Coppa delle Fiere. È il primo trofeo Uefa per i giallorossi, che sbancano Tirana e vincono la Conference League. Per Pellegrini, capitano e romanista da sempre, l'emozione è doppia: "Dopo una bella vittoria è sempre difficile ripartire, ma una squadra forte vince, festeggia e poi riparte. A 25 anni non mi sarei mai immaginato di togliermi questa soddisfazione, bisogna festeggiare perché un bel momento, ma poi dobbiamo farlo ricapitare il prima possibile. Ai tifosi un immenso grazie, gli abbiamo restituito un pezzetto di quello che ci hanno dato", ha detto a Sky.