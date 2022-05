Roma, Mancini: "Grande vittoria, godiamocela. Merito ai tifosi"

TIRANA - Festa Roma per la vittoria della Conference League, conquistata con un percorso netto fino alla finale, fino all'ultimo ostacolo rappresentato dal Feyenoord, superato di misura grazie alla zampata di Zaniolo. Al triplice fischio l'entusiasmo dei tifosi e dei giocatori è incontenibile, a partire da Mancini: "Non abbiamo giocato alla grande ma siamo passati in vantaggio. Quando ci sono queste gare bisogna difendersi il più possibile. Oggi contava solo vincere e ce l'abbiamo fatta. Nel primo tempo loro hanno creato poco, ma nel secondo ci hanno pressati. Ho detto ai miei compagni di tenere duro perché sarebbero calati. La Conference si è dimostrata molto difficile. I tifosi lo meritano, ci godiamo questa grandissima vittoria", ha dichiarato a Sky.