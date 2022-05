Roma, Zaniolo: “Il destino ha più fantasia di noi”

La Roma si aggiudica la prima edizione della Conference League. I giallorossi di José Mourinho battono 1-0 il Feyenoord grazie alla rete di Zaniolo al 32 e tornano a vincere in Europa a 61 anni di distanza dalla prima e fino a ieri unica affermazione - Coppa delle Fiere 1960-61 -. Festa grande nella Capitale, allo stadio Olimpico, dove in 50mila si sono riuniti per vedere tutti insieme la finale dai maxischermi allestati all'interno del rettengolo di gioco, per le vie della città.

Roma, la rivincita di Zaniolo

Fuochi d'artificio, caroselli, bandiere al cielo e cori per i propri beniamini in una notte che rimarra nella storia del club e dei suoi tifosi. Zaniolo, mattatore della sfida contro gli olandesi, al termine del match ha manifestato tutta la propria gioia festeggiando il trionfo con i compagni sul campo. Una vera e propria liberazione per il numero 22 dei giallorossi, falcidiato dagli infortuni nelle ultime stagioni. Nicolò, infatti, sui social ha postato una foto con i suoi due più gravi infortuni, quello all'Olimpico contro la Juve del 12 gennaio 2020, e quello in Nazionale contro l'Olanda del 7 febbraio seguente che lo ha costretto a saltare l'Europeo poi vinto dagli azzurri, commentando: "Il destino ha più fantasia di noi". Zaniolo, però, si è preso la sua rivincita: ora è tempo di far festa.

