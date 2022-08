Conference League, il Twente batte il Cukaricki 3-1 e 'vede' la Fiorentina

BELGRADO (SERBIA) - Netto successo del Twente sul campo del Cukaricki . Nel match di andata del terzo turno preliminare di Conference League, gli olandesi espugnano per 3-1 lo Stadion na Banovom brdu di Belgrado e ipotecano il passaggio del turno nella competizione, dove ad attendere i biancorossi di Enschede - a meno di clamorosi ribaltoni nella partita di ritorno in Olanda il prossimo 11 agosto - ci sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano .

Conference League, il Twente 'prenota' la Fiorentina

La squadra olandese sblocca il risultato già all’8’ con un bel colpo di testa di Rots mente al 31’ arriva il raddoppio firmato da Vlap al termine di una bella azione orchestrata che ha portato il centrocampista a concludere dal limite dell’area. In chiusura di tempo c'è anche per il 3-0 di Brenet. La rete della bandiera per i serbi porta la firma di Kovac al minuto 59. Evidente la differenza tecnica tra le due compagini con il Twente ormai indirizzato verso la qualificazione e la sfida alla Fiorentina: il doppio incrocio contro Jovic e compagni vale l'accesso alla fase a gironi della Conference League: il 18 agosto si giocherà il match d'andata a Firenze. Ritorno in programma il 25 a Enschede.