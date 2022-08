Diretta Fiorentina-Twente ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

FIRENZE - Un doppio confronto che vale già una stagione per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che si appresta a debuttare nei playoff di andata di Conference League contro il Twente. Un avversario che nelle 4 gare ufficiali già disputate ha vinto 4 volte e segnato 11 gol: "È una delle squadre più organizzate che potessimo affrontare - ha avvertito il tecnico gigliato alla vigilia - e questo ci terrà concentrati. Affrontiamo una gara importante per tutti. Per l'ambiente, per la squadra, ma anche per me che sono all'esordio". Entrare nella fase a gironi della terza competizione Uefa per i viola significherebbe un'altra promozione. In caso contrario, si fermerebbe (o quantomeno rallenterebbe) il percorso di crescita intrapreso