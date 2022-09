FIRENZE - La Fiorentina di Vincenzo Italiano affronterà l'Istanbul Basaksehir per la seconda giornata del Gruppo A di Conference League. Trasferta in Turchia per i viola, desiderosi di riscattare il pari interno al debutto contro il Riga. Il match sarà affidato all'arbitro spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez. Gli assistenti saranno Guadalupe Porras Ayuso e José Antonio Garrido Romero. Quarto uomo Miguel Angel Ortiz Arias.