Diretta Basaksehir-Fiorentina ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

ISTANBUL (Turchia) - Test impegnativo per la Fiorentina, che a Istabul dovrà trovare punti importanti per arricchire la propria classifica. La formazione viola non attraversa un periodo brillante, ma il tecnico Vincenzo Italiano sembra piuttosto fiducioso per la sfida contro i turchi del Basaksehir. “Non dobbiamo perdere fiducia in noi stessi - sottolinea l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano - e continuare a proporre calcio. La posta in palio è alta. Il percorso è ancora lungo, abbiamo avuto qualche infortunio di troppo e qualche episodio girato male. Può capitare un momento negativo, ma ne usciremo con qualità ed efficienza. Al momento i risultati evidenziano le nostre difficoltà nel trovare gol e vittorie, ma dal punto di vista del gioco posso ritenermi soddisfatto”.