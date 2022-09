Fiorentina, l'allarme di Italiano: Ci sgretoliamo alle prime difficoltà

ISTANBUL- “Non mi aspettavo un secondo tempo così, in una partita che sembrava equilibrata. Ci sgretoliamo alle prime difficoltà, la partita era in pieno equilibrio ma è finita 3-0". Lo ha dichiarato il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a Sky dopo la partita con il Basaksehir: "Siamo fragili e non riusciamo a reagire e alle prime difficoltà usciamo dal camoi. Dispiace, perché avevamo un obiettivo diverso, reagire ai momenti negativi vissuti in questo periodo. Il primo tempo è stato giocato discretamente. Il 3-0 è un risultato pesante, ma gli avversari sono tosti. In Europa mi sto rendendo che è molto difficile. Queste sconfitte non aiutano a livello psicologico e non riesci a reagire. Loro arrivano da un momento straordinario, 19 risultati utili di fila, mentre noi puntavamo a reagire. Come uscire da questo momento? Non riusciamo a trovare un episodio, una giocata che ci possa accendere. Fino al loro primo gol non abbiamo fatto una brutta partita. Poi abbiamo reglato il corner che ha portato l'uno a zero, non riusciamo a trovare quella scintilla che ci faccia accendere. Sono preoccupato, lo sono sempre: gli avversari ti studiano per metterti in difficoltà e noi in questo momento non riusciamo a trovare il guizzo per cambiare a livello mentale l'andamento delle partite. Abbiamo le qualità, va trovato il modo di tirarle fuori".