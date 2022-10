Diretta Hearts-Fiorentina ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

EDIMBURGO (SCOZIA) - La Fiorentina non può più sbagliare. Un solo punto dopo due partite, la classifica è avara di punti. Questa sera al Tynecastle Park di Edimburgo (21.00) la formazione di Vincenzo Italiano si gioca gran parte delle possibilità per restare in corsa in Conference League. Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto al Franchi contro l'RFS, è arrivata una pesante sconfitta (3-0) sul campo del Basaksehir. Il tecnico Vincenzo Italiano dovrà rinunciare a Barak: in mezzo al campo dovrà trovare nuove soluzioni.