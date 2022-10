Bivio Fiorentina: Italiano si affida ai colpi di Jovic

Dentro o fuori, prendere o lasciare. La Fiorentina si gioca nella notte di Edimburgo una fetta preziosa del passaggio del turno in Conference League e per farlo, contro gli Hearts, è pronta ad affidarsi all’orgoglio di quei giocatori che fino ad oggi non sono riusciti ad esprimere tutto il loro potenziale. A cominciare da Luka Jovic, il grande investimento dell’estate (ma solo per l’ingaggio di 2,5 milioni, visto che è arrivato a zero) che per adesso più che una stella lucente è risultato a malapena una timida luce a neon. I minuti finali della sfida di Bergamo però, dove il numero 7 ha giocato nell’inedita posizione di trequartista, hanno per la prima volta fatto intravedere qualcosa di diverso. Questione di atteggiamento, di sguardi ma anche di rabbia. Di orgoglio, appunto. Il serbo ha reagito al meglio alle due esclusioni di fila in campionato (è stata sua l’unica opportunità per provare a pareggiare la partita del Gewiss) e non è un caso che Italiano, in vista dei 90’ più importanti della stagione (i viola stazionano a -2 dagli scozzesi, secondi in classifica), sia deciso a rilanciare dall’inizio l’attaccante, mai stato titolare nelle gare del giovedì.

Mille giorni dopo Il palcoscenico europeo, del resto, è un territorio che Jovic ha saputo (e bene) padroneggiare in più di una circostanza. Fin da quando cioè, nel 2018/19, condusse l’Eintracht alle soglie della finale di Europa League con 10 gol in 14 gare, arrestando la corsa solo al penultimo atto contro il Chelsea di Sarri. Ed è proprio da quella semifinale del 9 maggio 2019 che il serbo non ha più provato la gioia di segnare un gol sulla scena internazionale. Un digiuno di 1.246 giorni che adesso è determinato a spezzare: «Dopo la sconfitta di Bergamo ho detto che avevo visto segnali incoraggianti dai giocatori che erano subentrati e tra questi mi riferivo a Luka», ha spiegato Vincenzo Italiano: «Ha fatto 20’ di alto livello perché ha mostrato più dinamismo. Ma dobbiamo avere ancora molta pazienza con lui, tanti pensano che Jovic sia al lavoro con noi da otto mesi ma in realtà è appena all’inizio della stagione».