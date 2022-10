Fiorentina, prima gioia in Conference League: tris e Jovic in gol

EDIMBURGO (SCOZIA) - Eccola la prima vittoria della Fiorentina nel girone di Conference League, arriva in Scozia nella casa dell'Heart. E la festa è totale con anche il gol di Jovic, che finalmente si sblocca (non segnava dalla prima di campionato del 14 agosto contro la Cremonese). La Viola parte forte e già al 4' sfonda: Terzic prende campo a destra e crossa in area dove si inserisce coi tempi giusti Mandragora, bravo a colpire di testa in porta l'1-0. Poco prima della fine del primo tempo la squadra di Italiano trova anche il raddoppio che piega le gambe ai padroni di casa: ci pensa Kouame con una bella girata volante a firmare il 2-0. Ad inizio ripresa, quando al 48' Nellson viene espulso per una trattenuta da ultimo uomo su Jovic lanciato verso la porta, la partita per la Fiorentina si mette definitivamente in discesa. Controllo e gestione, così la Viola protegge il risultato e nel finale lo arrotonda con Jovic (facile facile il tap-in sotto porta). Con questo successo la Fiorentina sale al secondo posto a 4 punti, a meno 3 dall'Istanbul Basaksehir, fermato sullo 0-0 dal Riga, ultimo a 2 punti (Heart a 3).