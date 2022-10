Diretta Fiorentina-Basaksehir ore 18:45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

FIRENZE - La Fiorentina è chiamata a disputare una sfida determinante per l’esito della qualificazione in Conference League. Serve un successo contro i turchi, ma serve anche una vittoria larga per evitare gli spareggi; la differenza reti impone un successo con almeno quattro gol per migliorare la differenza reti al cospetto del Basaksehir. “Ci aspetta una gara tosta - ha dichiarato l’allenatore Vincenzo Italiano - dovremo cercare mettere in difficoltà i nostri avversari, cosa che non abbiamo avuto modo di fare nella sfida disputata in Turchia”.