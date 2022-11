Vlahovic e lo sfottò dei tifosi della Juve alla Fiorentina: cosa è successo allo stadio a Riga

RIGA (LETTONIA) - C'è anche Vlahovic a Riga, in Lettonia, a seguire tra i tifosi di casa la sfida della Fiorentina. No, certo, non è veramente Dusan in carne e ossa, lui al momento pensa solo all'Inter dopo aver recuperato dai guai fisici. Un tifoso del Riga però ha scelto la sua maglia numero 7 della Juve per venire allo stadio e sfidare la Viola, ex squadra del serbo. Ai più attenti non è sfuggito: nella curva dei tifosi di casa sono spiccate due magliette coi colori dei rivali storici della Fiorentina, una delle quali portava il nome di Vlahovic. Una provocazione anti-Viola.