Pagelle Riga-Fiorentina 0-3: Terracciano top, Ikoné vuole lasciare il segno

Terracciano 7

Partita di ordinaria amministrazione fino alla paratona su Lipuscek e all’ottimo intervento subito dopo su Deocleciano. In precedenza, un mezzo brivido sul colpo di testa di Ilic.

Venuti 6

Partita di controllo alla ricerca delle cose semplici. Soffre nel finale lo spunto di Deocleciano e rimedia il cartellino giallo.

Sorteggi Europa e Conference League: i pericoli da evitare

Quarta 6,5

Non grossi problemi in marcatura per trequarti di gara, allora si traveste da regista arretrato e tenta pure la via del gol. Ammonito per fallo su Zaleiko.

Igor 6

Ilic gli scappa nello stacco aereo con cui l’attaccante dei lettoni sfiora il gol. Col fisico si aiuta in un paio di mischie che i lettoni creano da palla inattiva.

Terzic 6,5

Sulla fascia sinistra affonda spesso il colpo specie quando Saponara si accentra per lasciargli spazio e campo da correre.