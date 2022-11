Sorteggio Conference diretta: le avversarie di Lazio e Fiorentina

NYON (SVIZZERA) - Archiviati i sorteggi per gli spareggi dell'Europa League, è tutto pronto a Nyon per conoscere quali squadre si scontreranno negli spareggi della Conference. Ad affrontarsi saranno le seconde classificate nella fase a gironi (tra queste c'è la Fiorentina di Italiano) e le retrocesse dall'Europa League. In questo elenco c'è la Lazio di Maurizio Sarri. I due club italiani (che non potranno affrontarsi) stanno per conoscere il nome dei rispettivi avversari. Di seguito la diretta dell'evento...