Lazio, Hysaj: "Vogliamo vincere la Conference. Sono in crescita..."

FORMELLO - La Lazio debutta in Conference League. All'Olimpico arriva il Cluj, un match da non sbagliare per continuare a giocare in Europa. La Coppa Italia è andata, ora tutto su quarto posto e l'Europa. In conferenza stampa, prima del match dell'Olimpico contro il club romeno, ha parlato Elseid Hysaj: "Io e tutti i giocatori vogliamo vincere la Conference. Pe un giocatore avere un trofeo in più è bello, vogliamo arrivare in fondo. Quest’anno mi sono ambientato meglio, mi so allenando più sereno. Devo continuare così e di non mollare sino alla fine. Qui sono tutti giocatori di grande livello, danno tutti il massimo, e il modo di giocare è sempre lo stesso. Dietro per noi cambia poco. Se funziona tutto è facile”.