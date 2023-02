Lazio, i giocatori in cerca di rilancio: la Conference è l’occasione

ROMA - La Conference League per mettersi in mostra. In casa Lazio diversi giocatori vogliono rilanciarsi perché fin qui hanno convinto poco e niente. Contro il Cluj, Sarri pronto a dargli spazio e fiducia. Uno su tutti: Marcos Antonio . Il brasiliano giocherà in regia al posto di Danilo Cataldi. Ha bisogno di un centrocampo più robusto e così Sarri gli metterà vicino Vecino e Basic. L’ex Shaktar deve convincere, fin qui non lo ha mai fatto. Deve dimostrare che vale l’investimento fatto in estate . Sedici presenze e appena 464’ totali. Nessun guizzo degno di nota.

Lazio, contro il Cluj l’occasione di rilancio

Altro giocatore che vive una fase di stallo e cerca il rilancio è Toma Basic. Dopo un un buon inizio di stagione è scomparso dai radar. Appena 10’ in campo nelle ultime sei partite, di cui sempre in panchina con Fiorentina, Verona e Atalanta. Ha voglia di sentirsi importante in un centrocampo che non lo ha più visto protagonista. Anche Vecino deve rilanciarsi. Dopo il Mondiale, anche per ammissione di Sarri, non è riuscito a trovare il top della forma. E poi gli altri: aspettano chance importanti Gila, Pellegrini (che deve ancora debuttare) e Cancellieri. Per Maximiano invece, si prospettano tempi duri. Con Provedel in campo pure in Europa per lui la porta appare un miraggio.