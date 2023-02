Fiorentina, rilasciati gli ultras arrestati a Braga: fissato il processo

FIRENZE - Torneranno in Italia domani i sei tifosi della Fiorentina arrestati in Portogallo prima dell'andata del playoff di Conference League (vinto 4-0 dai viola sul campo del Braga), che secondo quanto si apprende a Firenze sono stati rilasciati nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 17 febbraio).

Fissato il processo

I sostenitori viola erano stati fermati a causa di tafferugli con le forze dell'ordine all'esterno dello stadio prima dell'inizio del match. Il processo, che potrebbe portare a interdirne il ritorno in territorio portoghese oltre ai possibili Daspo, è stato fissato per la settimana prossima. Nelle scorse ore era partita una raccolta fondi da parte dei club della Curva Fiesole per pagare le spese legali ai sei tifosi, ai quali è stato anche dedicato uno striscione ("liberate i nostri fratelli") esposto nelle scorse ore fuori dallo stadio Franchi.