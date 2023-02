Lazio, Sarri attacca la Uefa: "Parlano di rispetto, ma poi..."

CLUJ - Maurizio Sarri e la Lazio volano agli ottavi di Conference League. Con il Cluj in Romania è 0-0, per passare al turno successivo è bastato il gol di Immobile dell'andata. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico biancoceleste non ci sta e attacca subito: "La partita era ingiocabile, dunque siamo stati bravi a trovarci dentro a uno sport simile al calcio, ma non lo era e abbiamo tenuto duro. Il campo non era ingiocabile. Quando sento parlare di Uefa sento parlare di rispetto. Ma loro non hanno rispetto per il calcio e per i giocatori visto che permettono di giocare partite su questi terreni. Era uno sport con piccoli connotati di calcio. Dispiace non aver vinto, le palle per chiudere il discorso ci sono state. Stasera qualche ragazzo giovane ha fatto bene come ad esempio Gila. Dobbiamo essere fortunati con le assenze, oggi troppi mancavano. Ma chi ha giocato ha dato quello che doveva. Vecino regista? Sapendo la loro formazione e il campo serviva il fisico, non il palleggio”.