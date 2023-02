Lazio, come cambia il calendario con gli ottavi di Conference League

ROMA - Appuntamento già fissato per l’andata degli ottavi di Conference League. Dopo aver passato il playoff con il Cluj, i biancocelesti giocheranno in Coppa martedì 7 marzo alle ore 18.45 e non giovedì 9 , quando anche la Roma dovrà giocare all’Olimpico il match d’andata degli ottavi di Europa League. Un problema che si presenta solo ora visto che agli spareggi la Roma era testa di serie (e dunque aveva il ritorno in casa), mentre la Lazio no.

Lazio, cambia il calendario

In base alla regola 22, nei casi in cui non è possibile giocare in due giorni consecutivi, l’unica data utile è il martedì. Priorità all’Europea League rispetto alla Conference. Rimane in calendario per venerdì 3 marzo la sfida di campionato tra Napoli e Lazio. Il discorso cambierà eventualmente ai quarti: sarà il sorteggio a decidere chi giocherà in casa l’andata. Non ci sono teste di serie. Così viene ridisegnato il calendario biancoceleste: 3 marzo il Napoli, il 7 marzo la Conference, l’11 marzo il Bologna, il 16 il ritorno di Coppa e domenica 19 il derby con la Roma.