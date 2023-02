Diretta sorteggio Conference League: le avversarie di Lazio e Fiorentina LIVE

12:15

Come funziona il sorteggio

Il tabellone degli ottavi di finale si formerà accoppiando le otto vincitrici degli spareggi (Lazio e Fiorentina, non teste di serie, ovviamente sono tra queste) con le otto regine della fase a gironi. Sono ancora proibiti gli incroci tra squadre provenienti dallo stesso Paese ed è previsto che sia i biancocelesti sia i viola comincino rispettivamente dall’Olimpico (il 7 marzo, perché il giovedì deve giocare in casa anche la Roma) e dal Franchi (il 9 marzo), visto che le teste di serie da regolamento disputeranno la gara di ritorno in casa una settimana dopo. Dai quarti (che saranno sorteggiati insieme alle semifinali) via ogni vincolo.

12:00

Lazio e Fiorentina, ecco le vostre avversarie

Alle ore 13 inizia il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di Conference League. L’evento di Nyon decreterà le avversarie di Lazio e Fiorentina, le due formazioni italiane in corsa per la Coppa.

Nyon (Svizzera) - Casa del Calcio Europeo