Pagelle Fiorentina-Braga: Bonaventura, tre assist. Saponara si accende

Italiano (all.) 7

Venti minuti di sofferenza pura, quasi da non credere considerando il 4-0 portato dietro da Braga, ma nella ripresa la sua squadra sistema le cose (e il tecnico con un paio di mosse) per il bis largo della vittoria in Portogallo.

Sirigu 6,5

Debutto con “spavento” e due gol subìti in una serata meno tranquilla di quello che pensava (e si augurava). Prima compie un ottimo intervento su Rodrigo Gomes, poi sul prosieguo dell’azione non arriva sul tiro di Castro tuffandosi forse con un attimo di ritardo. Una volta ha la meglio su Djalò, una no. Bene su Gomes alla fine.

Dodo 6

Inizia con alcuni errori, ma ha il merito di far sviluppare in verticale l’azione e poi innescare Bonaventura sul gol di Mandragora che fa respirare i viola.

Terzic (1’ st) 6,5

Impatto notevole perché è suo il cross col calibro per il gol che gol non è di Cabral. Ci tenta con due tiri dalla distanza.

Quarta 6

Sbaglia il tempo dell’intervento sull’assist di Banza forse ingannato da Ranieri che una frazione prima di lui fa lo stesso. Gran recupero invece quello nel finale del primo tempo a interrompere un pericoloso contropiede del Braga.

Ranieri 6

Non calcola bene la traiettoria del pallone sull’avvio del secondo gol portoghese, ma per il resto svolge i compiti con la consueta diligenza. E una diagonale ottima nel finale.

Biraghi 5,5

Meglio quando si propone per un paio di buoni cross dalla fascia, in ritardo invece nelle chiusure e in un paio di scelte di passaggio approssimative.

Bonaventura 7,5

Tre assist e scusate se è poco. Mezz’ora non da “Jack”, poi ha l’intuizione giusta, si inserisce e mette Mandragora davanti a Tiago Sà, quindi si ripete con Saponara nel 2-2 e con Cabral sul 3-2.

Bianco 5,5

Fa fatica e prova con volontà e intelligenza tattica a mettersi a disposizione dei compagni nel momento di difficoltà.

Castrovilli (15’ st) 6

I minuti sono diventati una mezz’ora con ieri sera e servono al talento pugliese per completare il ritorno a tutti gli effetti.

Mandragora 7

Puntuale all’appuntamento con l’assist di Bonaventura per l’1-2 che rimette le cose a posto, ma anche prima e dopo è uno dei più attivi.

Amrabat (32’ st) sv

Un quarto d’ora a giochi fatti per la presenza europea.

Gonzalez 5,5

Subito un colpo di testa (parato), poi spreca un pallone facile da dare a Cabral solissimo in area ospite. E sempre di testa ci tenta di nuovo nel recupero del primo tempo.

Ikoné (15’ st) 5,5

Ci prova come al solito a creare qualcosa sulla fascia, l’esito è quel che è.

Cabral 7

Utile in un paio di muri in difesa nella prima mezz’ora in cui la Fiorentina concede tanto al Braga. Segna un gol da centravanti vero per tempismo, anticipo e tocco, ma il Var glielo nega. Poi si rifà con gli interessi in spaccata: da bomber “cannibale”.

Saponara 7

Attivo all’inizio quando la Fiorentina ne ha bisogno, si accende al momento giusto e segna il gol del 2-2. Uno dei gol col marchio “Sapo”: bello.

Brekalo (29’ st) sv

Italiano gli concede un quarto d’ora che serve per inserirlo nei meccanismi.