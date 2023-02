Sorteggio Lazio, l'AZ Alkmaar sarà l'avversaria: date e orari degli ottavi di Conference League

NYON - La Lazio di Maurizio Sarri è reduce dal passaggio del turno contro i rumeni del Cluj . Il gol di Immobile all'andata in casa, è bastato per la qualificazione dopo lo 0-0 di ieri in Romania. Il sorteggio di Nyon ha decretato l'avversaria dei biancocelesti nel prossimo turno che sarà l' AZ Alkmaar . La formazione di Jansen è attualmente terza nel campionato olandese, alle spalle di Feyenord ed Ajax .

Ottavi di finale di Conference League, la Lazio pesca l'AZ Alkmaar: data e orari

La Lazio di Maurizio Sarri affronterà quindi l'AZ Almaar negli ottavi di finale di Conference League. La gara di andata si giocherà allo stadio Olimpico il 7 marzo (ore 18.45). Il ritorno in Olanda è invece previsto il 16 marzo. Sfida inedita per la Lazio contro l'AZ Alkmaar. Per i biancocelesti, che in stagione hanno affrontato il Feyenoord, sarà il sesto doppio confronto contro squadre olandesi: il bilancio è 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte