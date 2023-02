Az Alkmaar, tutti i dettagli sull’avversaria della Lazio in Conference League

ROMA - L’urna di Nyon ha parlato, la Lazio agli ottavi di Conference League sfiderà l’ Az Alkmaar . Le date: il match d’andata all’Olimpico si giocherà il 7 marzo alle 18:45 (la Roma giocherà due giorni dopo sempre nella Capitale). Urna che fa felice a metà il club biancoceleste: gli olandesi sono squadra insidiosa, terzi in campionato e in piena lotta per il titolo. Due titoli di Eredivisie e 4 Coppe dei Paesi Bassi. Nel 1981 ha perso la finale di Coppa Uefa contro l’Ipswich Town.

I giocatori pericolosi e l’allenatore

Squadra giovane e di qualità. Spicca su tutti Jesper Karlsson, attaccante esterno di ventiquattro anni. Quest’anno 15 presenze con 3 gol e 4 assist in Eredivisie. In Conference League 4 apparizioni, 1 rete e 1 assist. Occhio pure al greco Pavlidis, attaccante vero nove molto fisico: 16 gol e 9 assist in 23 presenze. E poi tra i giocatori più interessanti figura sicuramente Milos Kerkez, terzino sinistro ungherese di 19 anni in orbita biancoceleste nelle ultime sessioni di mercato. Gioca con continuità, piace a tanti club. Arriva dalla Primavera del Milan. Il tutto orchestrato dal tecnico Pascal Jansen: figlio di genitori musicisti, ha allenatore i giovani del PSV prima di arrivare all’AZ. Si sta giocando pure il campionato: 44 punti e terzo posto. Ajax secondo a +2, Feyenoord primo a 49.

Le date del match

Lazio e Az Alkmaar si sfideranno per gli ottavi di Conference League all’Olimpico martedì 7 marzo alle ore 18:45. Il ritorno in Olanda giovedì 16 marzo (orario da definire). Zero precedenti tra i due club, sarà il primo confronto in assoluto.