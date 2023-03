Sivasspor, l'allenatore Calimbay avverte la Fiorentina: "Anche noi siamo forti"

SIVAS (TURCHIA) - "Fiorentina? Una delle più forti l'abbiamo pescata noi, abbiamo guardato le ultime partite giocate dai viola. Siamo in Europa da tre anni, abbiamo fatto grandi cose e vogliamo continuare così". Sono queste le parole del tecnico del Sivasspor , Riza Calimbay , prossimo avversario della Fiorentina agli ottavi di finale di Conference League . L'allenatore dei biancorossi - vincitori del girone G della terza competizione continentale per club che comprendeva Cluj, Slavia Praga e Ballkani - poi sottolinea: "Anche noi siamo una buona squadra. Dal momento che siamo arrivati così lontano in Coppa, è normale incontrare buone squadre".

Sivasspor, Calimbay: "Presteremo attenzione alla Fiorentina"

L'allenatore del Sivasspor dichiara che lui e i suoi ragazzi non vogliono "sopravvalutare la Fiorentina" e che presteranno "attenzione" alla squadra di Vincenzo Italiano. Sulle possibilità di approdo ai quarti di finale, Calimbay punta tutto sul match di ritorno in Turchia: "Giocheremo la gara d'andata in trasferta, dobbiamo fare molta attenzione. Lotteremo per il passaggio del turno con il supporto dei nostri tifosi, le partite europee sono una cosa bellissima. Ho molta fiducia nel mio club, nei miei giocatori e nei nostri tifosi", sottolinea il tecnico biancorosso.