Rivivi la diretta conferenza Sarri: "Lazio, non ti voglio appagata! Su Mourinho..."

FORMELLO - Maurizio Sarri non si fida della squadra. Dopo la bella vittoria sul Napoli vuole evitare cali di tensione. In conferenza stampa, il tecnico biancoceleste ha parlato prima della sfida di Conference League contro l'Az Alkmaar: "La vittoria di Napoli è un pericolo. Abbiamo vinto 4-0 con il Milan poi due sconfitte e due pareggi. Siamo andati in appagamento, gli errori non si devono ripetere, vediamo di non sbagliare".

14:30

Maximiano e il suo momento

"Come ho detto tante volte, tutti i giocatori vogliono scendere in campo. Se ho l'occasione di farlo sono felice e cerco di lavorare al meglio. È vero che tutti noi sentiamo quando non siamo in un buon momento, quando ci sono delle difficoltà. Non è stato facile dopo l'errore all'esordio, ma il calcio è così. Dobbiamo essere pronti, ho 24 anni e questa è un'esperienza che non avevo mai passato. È importante per la mia carriera, se riesco a passare i periodi difficili è importante per la mia crescita".

14:25

Le prime parole di Maximiano

"La forza della difesa credo che sia un lavoro della squadra, stiamo bene fisicamente. Tutti i giocatori fanno un buon lavoro a livello difensivo, questo è un segnale che la squadra sta bene in questo momento".

14:22

Si chiude la conferenza di Maurizio Sarri

Finisce la conferenza stampa del tecnico della Lazio in vista del match di martedì contro l'Az Alkmaar. Ora toccherà a Luis Maximiano.

14:20

Sarri e il calcio olandese

"Noi domani facciamo la 15esima partita in 61 giorni. Il Mondiale era ed è una tragedia. Vediamo quali giocatori saranno in grado di rigiocare, si va avanti passo dopo passo. La differenza tra campionato olandese e quello italiana non è tanta, magari lì non c’è la forza del Napoli. Ma per il resto sono simili. Il calcio olandese è bello intenso e ci sono squadre con una buona tecnica. L’unica cosa che non mi piace è la tifoseria del Feyenoord".

14:15

La questione squalifica Mourinho

“In Coppa abbiamo fatto i più belli del 60’ da quando sono qui. Mi riferisco alla partita contro il Feyenoord. La questione squalifica Mourinho e la mia dello scorso anno? Nel mio caso c'erano due referti diversi tra arbitro e Procura Federale che era a mezzo metro da me. Sospensione della squalifica alla carriera... Casale? Ha fatto accertamenti, sono negativi. Ha solo questa contusione sulla rotula, ma il ginocchio è solido. Vediamo oggi se sarà disponibile".

14:13

Sulla sfida contro l’Az, il parere di Sarri

"I rischi sono materiali, l’Az sta facendo bene. L’Ajax nel sorteggio poteva essere difficile perché è una squadra di blasone, invece peschi l’Az e pensi sia facile. Ma sono ad un punto in campionato. Squadra dinamica, con punte di qualità tecniche. Le problematiche oltre che mentali sono pure materiali, affrontiamo una squadra forte. Felipe Anderson? In allenamento Cancellieri prova pure da attaccante e Felipe ora non può essere stanco. Non c’è soluzione. La spiegazione su Immobile? Dall’infortunio alla caviglia dello scorso anno non è mai stato benissimo, venerdì ha giocato con un antidolorifico, ma per un fastidio alla caviglia. Questo gli crea degli squilibri".

14:10

Le condizioni di Immobile

“Non so più di tanto, ho parlato con il dottore al telefono. L’esame aveva rivelato un problema muscolare, non di grande entità. Oggi parleremo dei tempi di recupero e del resto. L’opinione di Mourinho sulla Conference League? Personale, ma che non condivido”.

14:07

Le prime parole di Sarri

“La vittoria di Napoli è un pericolo. Abbiamo vinto 4-0 con il Milan poi due sconfitte e due pareggi. Siamo andati in appagamento, gli errori non si devono ripetere, vediamo di non sbagliare. La difesa? L’apporto di tutta la squadra sia di un livello superiore rispetto allo scorso anno e il reparto deve coprire meno. La crescita difensiva è di squadra, non di singoli difensori”.

13:55

A breve l'inizio della conferenza

Tra pochi minuti, il tecnico Maurizio Sarri, parlerà in conferenza stampa. Con lui ci sarà anche Luis Maximiano.

13:45

Le condizioni di Immobile

Ciro Immobile non è al meglio, salta probabilmente la partita di domani contro l'Az. Anche questo sarà uno degli argomenti che verranno trattati nella conferenza di Maurizio Sarri. Qui le info su come sta il bomber della Lazio.

13:30

Lazio, parla Sarri in conferenza prima dell'Az Alkmaar

Maurizio Sarri pronto a presentare la gara degli ottavi di Conference League contro l'Az Alkmaar. I biancocelesti sono carichi dopo la bella vittoria sul Napoli. Affrontano gli olandesi, all'Olimpico, da terzi in classifica. Il tecnico inizierà la sua conferenza alle ore 14. Con lui anche un tesserato.

S.S. Lazio Training Center - Formello