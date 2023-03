Lazio, Pedro fa mea culpa: "Pagato caro un mio errore. Ora vinciamo al ritorno!"

ROMA - Un gol in ogni competizione europea, Pedro è riuscito a mettere la firma pure sulla Conference League. Ma la sua rete non è bastata ad evitare il ko contro l'Az Alkmaar nell'andata degli ottavi. Tra una settimana il ritorno. E lo spagnolo, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato amaro: “Non so cosa non abbia funzionato, abbiamo perso due palle nei due gol dell'Az. Dobbiamo andare lì e fare una bella partita se vogliamo andare avanti. Il ritorno? Servirà una partita migliore di quella di oggi nonostante le occasioni per fare altri gol. Due errori in cui io ho sbagliato e nel contropiede vanno in rete. Potevamo fare un buon risultato, ora testa al ritorno”.