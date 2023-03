Lazio, Felipe Anderson: "Non ci arrendiamo. Aspetto Immobile..."

ROMA - "Per come siamo andati subito in vantaggio è un risultato che non ci piace per niente, soprattutto dopo tutte le occasioni avute nel secondo tempo. Potevamo andare in vantaggio di nuovo, pareggiare. Ci dispiace tantissimo. Continueremo a lavorare sapendo che loro sono una squadra forte, ma noi non c'arrendiamo". Felipe Anderson a Lazio Style Channel ha detto la sua sul match di Conference League perso contro l'Az. Giovedì 16 il ritorno: servirà un'altra partita.