Pagelle Fiorentina-Sivasspor: Castrovilli c'è, Jovic spreca

Italiano (all.) 6

Primo tempo dominato e alla Fiorentina fa difetto soprattutto la concretezza nelle occasioni create: così si presenterà in Turchia “solo” con l’1-0, ma il divario tecnico resta evidente.

P. Terracciano 6

Uno “spavento” sulla traversa di Goutas e qualche problema quando deve disimpegnarsi con i piedi.

Dodo 6

Soliti compiti di creare superiorità numerica, specie quando Ikoné si accentra per lasciargli spazio sulla fascia. Qualche discesa la prova, ma i risultati non sono eccellenti come quelli ottenuti contro il Milan.

Quarta 6,5

Regista per far iniziare l’azione e non di rado anche oltre la metà campo, perché il “lavoro” difensivo stavolta è scarso e allora diventa un centrocampista aggiunto.

Igor 6,5

Sicuro e attento, tranne che per la leggerezza in impostazione a metà ripresa con contropiede ospite. All’attivo anche l’assist al volo per mandare Bonaventura in porta. Bravo a sporcare il tiro di Charisis a botta sicura.

Biraghi 5,5

Primo a cercare di buttare palloni in area senza mai riuscirci e sì che di tempi e spazio ne ha in abbondanza. Ammonito, salterà il ritorno.

Bonaventura 6

Torna a fare l’interno “puro” con licenza d’inserirsi e non è da lui che è la concretezza fatta persona l’errore a tu per tu col portiere turco.

Cabral (23’ st) 5,5

Entra a va ad affiancare Jovic per una Fiorentina a due punte “vere”. Sbaglia un gol abbastanza facile.

Amrabat 6

Meno calamita-palloni del solito, ma comunque contrasta e disimpegna con sicurezza.

Mandragora (13’ st) 6

Con lui migliorano le geometrie del gioco viola. Due tiri senza mira e senza fortuna.

Castrovilli 6,5

Titolare 327 giorni dopo potrebbe festeggiare con un gol incredibile tentando lo “scorpione”, ma la traversa gli dice di no. Attivo e propositivo.

Barak (13’ st) 7

Gli bastano poco più di dieci minuti per lasciare il segno col suo sinistro potente e preciso. Decisivo e questo basta.

Ikoné 5,5

Parte benino con un paio di allunghi che aprono la difesa del Sivasspor, ma si perde gradualmente a cercare dribbling e incursioni che non danno frutti.

Sottil (13’ st) 6

Un paio di affondi di “prova” per ritrovare verve e incisività pre-infortunio.

Jovic 5

Tanto incisivo contro il Milan (un gol e un altro sventato da Maignan), quanto effervescente senza bolle ieri sera: potrebbe spianare la strada alla squadra viola, ma tenta il tiro di fino che non ci sta invece di “spaccare” tutto da cinque metri.

Gonzalez 6

Si accende e la Fiorentina è pericolosa, si spegne e la Fiorentina cala. Lavoro di raccordo da trequartista per favorire le incursioni di Castrovilli e Biraghi.

Kouame (35’ st) sv

Cross perfetto per Cabral, potrebbe poi sfruttare meglio un pallone vagante.