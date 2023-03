Lazio, l’importanza economica della Conference: quanti soldi vale

ROMA - La Conference League non sarà come l’Europa League e la Champions per blasone e ricavi economici, eppure può vantare un tesoretto niente male. La Lazio proverà a volare ai quarti di finale, si riparte dalla sconfitta per 2-1 contro l’Az Alkmaar all’Olimpico. In Olanda i biancocelesti dovranno vincere con due gol di scarto. In palio per la qualificazione ai quarti c’è un milione di euro. E il tesoro aumenta: per chi va in semifinale 2 milioni di euro, la finale ne vale 3. La vincente della Conference si porta a casa altri 2 milioni di euro. In più ci sono da aggiungere gli incassi dei botteghini per le partite casalinghe e altre somme aggiuntive varie. Da qui alla finale ci sono circa 10 milioni di euro come premio. Un bottino che in un momento economico delicato per il calcio internazionale farebbe comodo a chiunque. La Roma, vincitrice del torneo nella passata stagione, si era portata a casa 20 milioni di ricavi totali (giocando l’intera competizione).