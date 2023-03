Lazio, la probabile formazione per l’Az: tutti i dubbi di Sarri

FORMELLO - Allenamento e via diretti verso Fiumicino, poi il volo per l’Olanda. La Lazio in tarda mattinata ha lavorato in vista della partita, da dentro o fuori, con l’Az. Il match di ritorno di Conference si è incastrato a pochi giorni dal derby. Sarri pronto a dare fiato ad alcuni big. In porta confermato Maximiano, sempre portiere di coppa. Davanti a lui possibile linea con Lazzari, Patric, Casale e Marusic. Spera Pellegrini sulla corsia mancina, ma il montenegrino è in vantaggio. Hysaj out per infortunio.