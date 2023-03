Lazio, Immobile carica la squadra. E quella nota di tristezza…

ROMA - Messaggio da Roma per caricare la Lazio firmato Ciro Immobile. Ecco la storia del capitano e bomber biancoceleste, in infermeria per un problema muscolare. Non è ancora al meglio, difficile se non impossibile vederlo in campo nel derby di domenica. La storia Instagram postata sembra una resa: “Forza ragazzi, forza Lazio. Mi manca tutto questo!”. Ad accompagnare la frase c’è una sua immagine in campo che calcia un pallone. Non un tiro qualunque, ma è il momento esatto in cui segna l’eurogol contro il Cluj nel match d’andata dei playoff di Conference. Una girata al volo degna di un grande bomber come lui. Nei giorni più importanti per il futuro della Lazio, Ciro dovrà stare sul divano di casa e tifare. Verranno momenti migliori, lo sa, non molla mai.