Az Alkmaar-Lazio, le scelte di Sarri: pronto Provedel, c’è Cancellieri

INVIATO AD ALKMAAR - Quale Lazio, allora. Sarri fa esattamente quello che non ti aspetti perché a volte fa il contrario di quello che dice. A Bologna aveva fatto intendere che se ne sarebbe infischiato della Conference in favore del derby e invece per la notte di Alkmaar ha preallertato Provedel, pensa a Lazzari e Marusic sulle fasce, a Casale al centro, a uno tra Luis Alberto e Milinkovic a centrocampo, a Zaccagni nel tridente, tanto per citare alcuni big. Sempre che non voglia provare a fare tutti fessi. La formazione è sempre amletica, ancora di più prima di un derby Champions. Bisogna andare a caccia di indizi, di orme, per scoprire ed esplorare le sue mosse. «I cambi si faranno in base a quello che ho visto in questi giorni e a quello che dice il medico, sperando di mandare in campo comunque una formazione competitiva», l’unica traccia lasciata da Mau nella conferenza di ieri. I dubbi riguardano i centrali difensivi. Patric è reduce dal mal di schiena, Gila è in ballo per giocare accanto a Casale. E’ bailamme a centrocampo: Vecino può giocare regista essendo squalificato nel derby. Sarebbe comunque sorprendente vedere Cataldi, anche dolorante ad un ginocchio. Basic trova spazio solo in Europa. Tra Luis e Sergej è ballottaggio. In avanti c’è poco da decidere, Cancellieri è in pole su Romero per affiancare Felipe e Zaccagni. A tutti gli altri big verrebbe dato riposo in vista di domenica.