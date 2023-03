Sivasspor-Fiorentina 1-4: poker viola, Italiano ai quarti di Conference League

SIVAS (TURCHIA) - Missione compiuta per la Fiorentina , che vola ai quarti di finale della Conference League . Sesta vittoria di fila tra campionato e coppe (la settimana nelle ultime 8 gare, senza ko) per la squadra di Vincenzo Italiano , che dopo l'1-0 ottenuto nel primo round degli ottavi al Franchi è andata a vincere anche in Turchia sul campo del Sivasspor , battuto 4-1 in rimonta in un match macchiato dall'aggressione a Bianco da parte di un invasore .

La rimonta viola

La strada si era messa in salita per i viola, sorpresi nel primo tempo dall'eurogol di Yesilyurt che al 35' ha messo la palla sotto il sette dai 35 metri. A mettere le cose a posto per la Fiorentina ci ha pensato però il 'solito' Cabral (al quinto centro in Conference) che prima del riposo (44') ha insaccato in tap-in dopo la percussione di Nico Gonzalez fermata da Vural. Nella ripresa è stato poi Milenkovic (in gol di testa al 62' su cross di Mandragora) a blindare la qualificazione, con l'autorete di Goutas (78') a spegnere le speranze dei turchi, che hanno chiuso in dieci per il rosso a Arslan (doppio calcio a Madragora all'81') e nel finale hanno incassato anche il poker firmato Castrovilli (89'). Momenti di caos prima del recupero, con un'invasione di campo e un colpo rifilato al neoentrato Bianco (ferito al naso), poi al triplice fischio può scattare la festa viola, in attesa del sorteggio dei quarti e con un solo rammarico: il giallo pesante preso da Martinez Quarta, che era diffidato e salterà l'andata della prossima sfida.