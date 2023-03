Lazio, Sarri e il messaggio a Lotito: "Non c'è la struttura per l'Europa"

ALKMAAR - La Lazio fuori dall'Europa, fatale un altro 2-1 rimediato contro l'Az Alkmaar dopo quello dell'andata. Ora testa solo e soltanto al campionato pensando all'obiettivo quarto posto. Domenica c'è il derby, subito un'occasione per riscattarsi. Maurizio Sarri, a Sky Sport, ha parlato del momento e della sfida che aspetta i suoi: "Siamo stati in partita sino all’1-1, poi non c’abbiamo più creduto. Come me lo spiego questo? La squadra ha fatto fatica a crederci, ingiustamente visto che mancano 55’. C’era tempo per fare un gol. Dopo quell’episodio del pareggio non c’era la giusta energia ed è diventata dura. I cambi erano già preventivati. Si cerca di essere competitivi dando riposo a chi gioca di più”.

L'analisi di Sarri dopo l'uscita dall'Europa

“In Europa non c’è la struttura per fare una competizione per volta. Struttura mentale, fisica, numerica. Quando facciamo 5-6 cambi ne paghiamo le conseguenze. C’è da migliorare sotto tutti i punti di vista. L'Az nella Youth League ha fatto 5 gol al Real Madrid. Noi facciamo la Primavera 2… La stanchezza? Alcuni giocatori vengono da partite ogni 3-4 giorni. Sono al lumicino di energie per motivi abbastanza logici e quantità di minuti giocati. Cosa non rifarei in Europa? Non pensavo di essere estremamente competitivo, sapevo che in Europa sarebbe stato così. Poteva cambiare qualche singola decisione, non tutto".