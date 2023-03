Sorteggi Conference League, data e orario dei quarti: quando e dove vederli

Il regolamento

Il sorteggio dei quarti di finale di Conference League è integrale. Rispetto agli ottavi, non ci sono più paletti per le squadre rimaste in gioco: sono infatti possibili le sfide tra squadre della stessa nazione o già incontratesi nel corso della stagione di Conference League 2022/2023. L'unico derby possibile è quello belga, vista la presenza di Gent ed Anderlecht. Niente da fare per quello italiano: Fiorentina ancora in gioco, non la Lazio, che è stata eliminata dagli olandesi dell'AZ Alkmaar.

Le squadre qualificate ai quarti di finale

FIORENTINA

Gent

AZ Alkmaar

West Ham

Lech Poznan

Basilea

Nizza

Anderlecht

Quando e dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Il sorteggio dei quarti di Conference League sarà trasmesso in diretta su Dazn e Sky. Nel primo caso basterà accedere all'app su smart tv, tablet, cellulare, console per videogiochi (Playstation e Xbox) o dal sito ufficiale web ufficiale su pc e notebook. Su Sky si potrà seguire il sorteggio grazie a Sky Sport 24 al canale 200 in streaming grazie a Sky Go utilizzando l'app su pc, cellulare o tablet. Sarà possibile anche seguire il sorteggio in chiaro e gratis per tutti grazie al sito ufficiale dell'UEFA e UEFA.TV.

Quarti di finale, le date

Le quattro gare d'andata dei quarti di finale di Conference League verranno disputate il 13 aprile, mentre quelle di ritorno il 20. Gli orari saranno i consueti: le 18.45 e le 21.