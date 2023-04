Conference League, Lech-Fiorentina 1-4: semifinale a un passo

La Fiorentina si conferma come una delle squadre più in forma del nostro campionato e con una prestazione sontuosa sbanca per 4-1 il campo del Lech Poznan, ipotecando le semifinali di Conference League. Partita mai in discussione, dominata in lungo e in largo dalla squadra di Italiano, che la sblocca già al 4' con l'ormai "solito" Cabral, pronto a ribadire in rete sul sinistro di Nico Gonzalez stampatosi sul palo. La reazione del Lech è immediata e veemente e porta al pari firmato dal norvegese Velde, che al 20' sulla torre di Ishak trova il sinistro vincente. I viola non si scompongono e tornano a ruminare gioco, premiati dal nuovo vantaggio prima dell'intervallo: cross con il contagiri di Biraghi e imperioso stacco di Nico Gonzalez, che al 41' riporta avanti la Fiorentina. Nel secondo tempol, il copione non cambia e nel giro di cinque minuti i viola la chiudono portandosi sul 4-1 con l'uno-due firmato da Bonaventura al 58', con una bella conclususione dal limite, e da Ikonè che al 63' cala il poker al termine di una irresistibile azione personale.