La Fiorentina di Italiano ipoteca le semifinali di Conference League, imponendosi con un netto 4-1 in Polonia sul campo del Lech. I viola sbloccano il risultato in apertura con Cabral, subiscono il pareggio per mano del norvegese Velde, ma poi si scatenano: prima dell'intervallo si riportano avanti grazie ad un imperioso stacco di Nico Gonzalez e nella ripresa dilagano, grazie ai gol di Bonaventura e Ikonè. Guarda tutti gli highligths del match.