L'andata dei quarti di finale di Conference League ha regalato gol ed emozioni. La Fiorentina si è imposta con un netto 4-1 sul campo del Lech ed ha ipotecato il passaggio in semifinale. Successo interno dell'Anderlecht (2-0) contro l'Az Alkmaar, mentre Gent-West Ham e Basilea-Nizza si sono chiuse con due pareggi: 1-1 la sfida in Belgio, 2-2 quella in svizzera. Rivi gol e highlights delle sfide di Conference League.