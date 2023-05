Conference, il West Ham batte in rimonta l'Az Alkmaar

LONDRA - Nell'altra semifinale di Conference League, oltre a Fiorentina-Basilea, il West Ham si è imposto sull'Az Alkmaar con il punteggio di 2-1 sul proprio terreno amico. Vittoria in rimonta per il West Ham come per il Basilea: gli olandesi si erano infatti portati in vantaggio al 41' dell seconda frazione di gioro con Reijnders, mentre nella ripresa Benramha ha siglato al 25' il pareggio per gli inglesi che hanno sorpassato definitivamente con la rete messa a segno da Antonio al 36'. Az e West Ham si affroneranno tra sette giorni a campi invertiti per la gara di ritorno.