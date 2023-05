Fiorentina, a Basilea per la rimonta. Sanchez dirigerà il match

Dopo il ko all'andata al Franchi, la Fiorentina di Italiano è chiamata a ribaltare il risultato contro il Basilea al St. Jacob Park. La gara in programma giovedì e valida per il ritorno delle semifinali di Conference League sarà diretta dall'arbitro spagnolo José Maria Sanchez, coadiuvato dagli assistenti connazionali Cabanero e Prieto e dal quarto uomo Cesar Soto Grado. De Burgos e Munuera saranno al Var. L'altra sfida in programma, quella tra AZ Alkmaar e il West Ham, (2-1 degli inglesi nella gara d'andata), è stata affidata allo slovacco Kruzliak.