Fiorentina-West Ham, le pagelle viola: Amrabat spicca, Igor sbaglia

Italiano (all.) 6,5

La sua Fiorentina fa la partita come diversamente non le riesce per concetto, natura e atteggiamento. Se la gioca da squadra vera, di caratura internazionale, ma paga i soliti, decisivi errori di una linea difensiva troppo alta.

P. Terracciano 6

Un paio di interventi (su Antonio e Soucek, un paio di buone uscite alte, il rigore contro e Bowen solo davanti: è questa la partita del portiere viola.

Dodo 6

Sgasa e riparte, anche se un po’ col freno a mano specie all’inizio causa emozione/tensione (come tutti i suoi compagni). Cresce col trascorrere dei minuti.

Milenkovic 6

Puntuale, preciso, attento. Se la vede con Antonio che avversario non è facile e lo contiene, ma non si limita a neutralizzare il centravanti di Moyes. Una sbavatura su Paquetà gli costa il “giallo”.

Ranieri 6,5

Vince il ballottaggio con Igor e ripaga la fiducia di Italiano con una prestazione ricca di sostanza e concretezza.

Igor (39’ st) 5

Sbaglia il tempo d’uscita ed è largo sull’infilata di Bowen.

Biraghi 5

Italiano gli chiede di spingere e l’esterno sinistro lo fa a intermittenza. Stoico dopo aver ricevuto un bicchiere sulla nuca. Provoca il rigore con un tocco di mano sull’accelerazione di Bowen che gli sfila accanto e poi lo tiene in gioco sul 2-1.

Amrabat 6,5

Va a prendere tutto e tutti ed è bravissimo come pochi altri a fare questo, domina pressoché incontrastato a metà campo e spazza via tutte le minacce. Si prende il “lusso” anche del lancio molto bello per Gonzalez nell’azione da cui nasce l’1-1.

Mandragora 6

Partita come si dice preziosa, preziosissima, come spesso gli accade all’apparenza “oscura”, perché si mimetizza nei meandri delle azioni, ma c’è sempre. E quando ha la visuale giusta ci tenta col suo sinistro per un tiro che esce di centimetri.

Barak (48’ st) sv

Pochi minuti per provare la rimonta.

Gonzalez 6,5

Sue le accelerazioni più interessanti per smuovere lo status quo di una partita abbastanza bloccata nel primo tempo, poi sfrutta il fondamentale del colpo di testa per sovrastare Emerson Palmieri e dare l’assist a Bonaventura.

Bonaventura 7

Le sue giocate e le sue invenzioni sono frutto di una rara intelligenza calcistica e quando si accende dalla sua posizione crea problemi a quelli del West Ham. E si accende al momento giusto per pareggiare con un destro d’autore.

Kouame 6

Cerca e spesso non trova le coordinate giuste nei passaggi, ma quelli del West Ham lo temono quando si avvicina all’area di rigore. Gran colpo di testa, il palo lo beffa e salva Areola.

Saponara (16’ st) 5,5

Cerca di cambiare il corso delle cose ma senza fortuna.

Jovic 5,5

Arretra quando serve per cercare palloni giocabili. Si dà da fare e un gol lo segna, ma è in fuorigioco. Prende una botta al viso nell’occasione e non rientra dopo l’intervallo.

Cabral (1’ st) 5,5

Si batte contro i difensori avversari, però non riesce a lasciare il segno.