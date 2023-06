Fiorentina-West Ham, furia Commisso: "Gli ho detto che sono tutti animali"

Delusione e amarezza. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è furioso dopo la sconfitta dei viola nella finale di Conference League contro il West Ham. Nel mirino del patron, c'è l'arbitro Carlos del Cerro. "Che devo dire? Mi aspettavo che potessimo vincere questa partita, ma ci sono stati alcuni casi in campo dove cui l'arbitro avrebbe dovuto fare la differenza, Jovic con il naso rotto, l'altro fatto è quello di Biraghi. Ho parlato con il presidente della Premier League e gli ho detto che quelli là sono tutti animali per come hanno trattato i nostri giocatori".