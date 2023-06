Juve esclusa dal sito Uefa della Conference: scoppia la bufera e ricompare

L'assenza dei bianconeri nel sito della Conference

I bianconeri, grazie al ranking europeo dell'Italia, sono di diritto tra i cinque club già qualificati per i playoff, che si disputeranno il 24 e il 31 agosto. Con gli uomini di Allegri ci sono anche Aston Villa, Eintracht Francoforte, Lille e Osasuna. Ma il club bianconero sembrava essere stato dimenticato dalla Uefa. Per diverse ore infatti, il nome e il simbolo della Juventus non comparivano nel sito ufficiale della competizione. Molti tifosi bianconeri si sono chiesti se si fosse trattato di una semplice svista o di un'indicazione della Uefa in previsione di una squalifica per il caso bilanci-plusvalenze. Ma dopo qualche ora, dopo che la mancanza è stata notata anche dalla stampa, il nome della Juventus è magicamente tornato insieme a quello degli altri quattro club qualificati per i playoff.