Anche l'Osasuna contro la Uefa: il durissimo comunicato

La gioia per la qualificazione alla prossima Conference League si è trasformata in rabbia in casa Osasuna . La Uefa ha infatt i deciso di estromettere il club dalla competizione europea per fatti che risalgono alle stagioni 2012/2013 e 2013/2014. Così, tanti tifosi dell'Osasuna hanno tirato in ballo Mourinho e le sue dimissioni dall'Uefa Football Board a seguito della stangata ricevuta dal club giallorosso , con le quattro giornate di squalifica al tecnico portoghese. Al motto di "ha fatto bene ad andarsene", sui social i supporter di Pamplona hanno dato ragione al tecnico della Roma, appoggiando la sua scelta di prendere le distanze dal massimo organismo calcistico europeo.

Osasuna fuori dalla Conference: il motivo

La Uefa aveva infatti aperto un dossier in merito alla condanna da parte della Corte Suprema dei membri del CdA del club navarro per reati di falso in bilancio, appropriazione indebita e corruzione. Nello specifico l'Osasuna è stato accusato di aver truccato una partita giocata con il Betis; lo stesso allenatore, Angel Luis Vizcay, aveva rivelato come oltre a quello in oggetto vi furono altri due casi di corruzione.

Il duro comunicato del club

La sentenza è arrivata e il comunicato del club è durissimo: "Il club non condivide i criteri della Uefa e ricorrerà in appello annunciando che si batterà in tutte le sedi per difendere i propri diritti. Forti con i deboli e deboli con i forti, i tribunali Uefa non hanno voluto tenere conto del fatto che sono gli stessi tribunali spagnoli a dichiarare letteralmente che l'Osasuna è vittima del dirottamento di denaro operato da alcuni ex dirigenti alle spalle del massimo organo di governo dell'ente, l'Assemblea, e dei meccanismi di controllo del club stesso" si legge nella nota.