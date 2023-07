L’Osasuna vince il ricorso al Tas: giocherà in Conference League

PAMPLONA (Spagna) - Il Tribunale dello Sport assolve l’Osasuna e riabilita il club spagnolo per la prossima Conference League. Il Tas ha ritenuto valido il ricorso presentato dal club iberico all’indomani dell’esclusione dalle coppe sancita dall’Uefa. "La Uefa ha concluso che l'Osasuna è stata vittima dei fatti accaduti quasi un decennio fa - scrive la società in una nota ufficiale - e ha apprezzato l'iniziativa portata avanti dalla società per chiarirli”.